Рак груди ежегодно выявляют у 1500 жительниц Челябинской области

Минздрав Челябинской области озвучил статистику заболеваемости раком молочной железы в регионе. Ежегодно злокачественную опухоль груди диагностируют у 1500 жительниц Южного Урала. При этом отмечен рост как заболеваемости, так и выявляемости этого вида рака.

Как рассказала заместитель главного врача по организационно-методической работе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Алла Доможирова, зачастую рак груди развивается на фоне гормональных нарушений и таких предраковых заболеваниях, как кисты.

Факторами риска являются ожирение, курение, стрессы и наследственность, передает информационное агентство "Новости УрФО".

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