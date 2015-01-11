Подан газ в поселок Новогорный

В кратчайшие сроки были приобретены материалы, и похищенные крепёжные изделия заменены на новые современные конструкции. В настоящее время идет поочерёдное подключение жилых домов к магистральным линиям.

Следует напомнить, что 17 сентября была обнаружена пропажа фиксирующих элементов запорных вентилей на трубопроводах, по которым осуществлялось газоснабжение 11 многоквартирных домов в микрорайоне Строитель посёлка Новогорный. Нештатная ситуация стала причиной отключения газоснабжения во всём посёлке.

Как пояснил первый заместитель главы округа Иван Сбитенев, в кратчайшие сроки была произведена замена 51 вентиля:

– Это те вентили, которые были разукомплектованы злоумышленниками. Поскольку вентили были старой конструкции, и отдельно такие сертифицированные гайки найти возможности не представилось, мы были вынуждены принять решение о замене этих вентилей на новые современные, которые могут быть использованы в системе газового обслуживания.

Это работа вчера оперативно была выполнена. Работали три организации: специалисты муниципальной управляющей организации посёлка Новогорный, подрядная организация, обслуживающая внутридомовое газовое оборудование, и представители сетевой организации, которая обеспечивает подачу газа в жилой фонд.

Несмотря на определенные технические сложности, эта задача была выполнена 19 сентября. Но ночью подавать газ нельзя, поскольку сначала необходимо продуть всю систему сжатым воздухом, потом необходимо опрессовать, проверить герметичность конструкций. Только после этого можно было подавать газ. Этот комплекс мероприятий был осуществлён сегодня утром.

Несколько часов назад газ был подан в систему. Сейчас идёт поочерёдное подключение жилых домов. Я думаю, что с сегодняшнего дня жители смогут пользоваться газоснабжением в привычном для них режиме.

В связи с кражей крепёжных изделий следственным комитетом возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, определяется круг подозреваемых лиц. Как подчеркнул Иван Сбитнев, муниципальному предприятию также был нанесён материальный ущерб:

– Предприятие было вынуждено изъять из оборота более 80 тысяч рублей. Сумма для предприятия значительная, а эти расходы не были запланированы. Претензия муниципального предприятия будет также приобщена к делу. Надеемся, что уголовное дело завершится обвинением конкретных лиц с последующим наказанием через суд. Хочу обратить внимание жителей, чтобы они следили за сохранностью системы газоснабжения, поскольку это внутридомовое имущество и, как показала практика, за ним надо смотреть.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37065/