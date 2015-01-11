Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 21.09.2018 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня четверг 20 сентября 2018 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 10 град. С
• атмосферное давление 730 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 88 %
• ветра нет м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 1 ДТП
без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид
отключения Адреса Время отключения
1. В сетях холодного водоснабжения К.Маркса 4, Дзержинского 53 с 9 до окончания
Иртяшская 13 п.2, К.Маркса 24, Луначарского 3 п.4 с 9 до 12 часов
Победы 18 с 9 до 13 часов
Космонавтов 2 с 9 до 15 часов
2. В сетях электро-
снабжения Космонавтов 4 с 9 до 12 часов
3. В сетях горячего водоснабжения К.Маркса 4, Дзержинского 53 с 9 до окончания
Иртяшская 13 п.2, К.Маркса 24, Луначарского 3 п.4 с 9 до 12 часов
Победы 18 с 9 до 13 часов
Космонавтов 2, Ленина 60, Строительная 42, Чапаева 2 с 9 до 15 часов
Космонавтов 9 с 9 до 17 часов
Вниманию жителей города!
В связи с ремонтными работами на теплосети до 17.00 часов 26.09.2018 г. перекрыто движение транспортных средств на участке автомобильной дороги по ул. Октябрьская от пр. Карла Маркса до ул. Монтажников.
В связи с этим изменено движение автобусов по городским маршрутам:
По городским маршрутам №4, №5 «от КПП-2» остановки «Гостиница Урал», «Октябрьская 30» и «Октябрьская 40» переносится на остановки «Русь», «Мебельный» и «Экспресс».
По городскому маршруту №5 от «пл. Курчатова» остановки «Дзержинского,56», «Монтажников, 22» и «Городская поликлиника» переносятся на остановки «Дзержинского,54», «Книги» и «Универсам».
По городскому маршруту № 10 от «Монтажников,56», остановки «Монтажников, 56» и «Городская поликлиника» отменены.
По городскому маршруту № 12 от «ДК Пушкина», остановки «Гостиница Урал» и «Октябрьская, 30» переносится на остановки «Русь» и «Мебельный».
По специальному садовому маршруту № 24-25 остановка «Гостиница «Урал»» отменена.
2.2. Гидрологическая обстановка: в норме.
2.3.Лесопожарная обстановка: в норме.
2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.
2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.
2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,11
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.
С начала года на водоемах округа погибло 2 человека.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 20 сентября 2018 года
1. Природные ЧС: не прогнозируется.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, в горах до умеренных, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, отдельные порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 6-11º, при прояснении плюс 1-6º, днем плюс 13-18º, в горах плюс 9-14º.
ОЯ: не прогнозируются.
НЯ: не прогнозируются.
3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение
неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.
3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,3).
3.5. Техногенные ЧС:
3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости при туманах, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.
3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.
3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, поражение сооружений без молниезащиты атмосферным электричеством при грозах).
3.6. Биолого-социальные ЧС:
3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).
3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: продолжится незначительное увеличение пострадавших от укусов клещей.
3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.
3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _190_ обращений граждан.
http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/37059/