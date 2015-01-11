Собрание пополнилось новым депутатом

Накануне очередная сессия началась с поздравлений в адрес Максима Чубенко, победившего 9 сентября на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу № 15.

В самом начале заседания председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков ознакомил собравшихся с решением Территориальной избирательной комиссии г. Озерска от 14 сентября 2018 года «О регистрации Чубенко Максима Вячеславовича избранным депутатом Собрания депутатов Озерского городского округа», вручил коллеге депутатское удостоверение и пожелал ему удачной работы в представительном органе.

Первым в повестке сессии значились выборы заместителя председателя Собрания депутатов, которые состоялись в соответствии с действующим Уставом Озерского городского округа и Регламентом представительного органа. От имени депутатской фракции ВПП "Единая Россия" Андрей Ухтеров предложил на вакантную должность кандидатуру Олега Костикова, депутата по избирательному округу №1. Других имен не прозвучало, и в ходе открытого голосования парламентское большинство поддержало единственного претендента, партийцы пожелали своему коллеге плодотворной работы в новом качестве.

Большую часть времени народные избранники посвятили рассмотрению вопросов финансового, имущественного и правового характера.

В завершение депутаты заслушали информацию заместителя начальника управления образования Юлии Сергеевой об итогах организации летнего отдыха детей и подростков в 2018 году. Состоялось обсуждение представленных данных, в ходе которого была затронута тема обеспечения занятости подростков в 2019 году и последующие периоды.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37066/