В России появятся новые автомобильные номера

С 1 января 2019 года в России начнут выдавать автомобильные номерные знаки по новому ГОСТу – изменения, в первую очередь, коснутся мотоциклистов.

Для мотоциклистов будут доступны номера уменьшенного размера: 190 на 145 мм (вместо нынешних 245 на 160 мм). Дело в том, что у зарубежных мотоциклов, которых в России больше, маленькая площадка под номер, старые знаки на нее не умещаются, байкерам приходится использовать специальные переходники, уточняет «Коммерсант».+

Появятся также номера, рассчитанные на задние площадки японских и американских машин с нестандартным местом крепления, которые были ввезены в Россию неофициальным способом, минуя дилеров, до 2009 года.

Впервые вводятся номера для макси-скутеров. Для них номерные знаки будут такого же размера, как для мотоциклов, только с другим набором букв и цифр. Ретро- и спортивные авто также получат свои знаки. Их отличием станут буквы К и С, отделенные чертой от остальных символов.

https://dostup1.ru/society/V-Rossii-poyavyatsya-novye-avtomobilnye-nomera_109726.html