В Озерске руководитель «Единой России» подал в отставку

«Олег Костиков написал заявление, и исполняющего обязанности в Озерске выберут на ближайшей сессии»,– рассказала «ФедералПресс» пресс-секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Челябинской области Ольга Кондратьева.

В партии власти пока не сообщают, кто именно станет временно исполняющим обязанности руководителя городской ячейки партии.

«ФедералПресс» напоминает, Олег Костиков был избран мэром Озерска в 2015 году. На посту мэра он сменил бывшего силовика Александра Калинина, который руководил ЗАТО с 2010 года.

http://fedpress.ru/news/74/policy/2132570