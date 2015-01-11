В Озерске руководитель «Единой России» подал в отставку

«Олег Костиков написал заявление, и исполняющего обязанности в Озерске выберут на ближайшей сессии»,– рассказала «ФедералПресс» пресс-секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Челябинской области Ольга Кондратьева.
В партии власти пока не сообщают, кто именно станет временно исполняющим обязанности руководителя городской ячейки партии.
«ФедералПресс» напоминает, Олег Костиков был избран мэром Озерска в 2015 году. На посту мэра он сменил бывшего силовика Александра Калинина, который руководил ЗАТО с 2010 года.
http://fedpress.ru/news/74/policy/2132570
Ключевые теги: Олег Костиков, сложение полномочий, Единая Россия. Озёрск.
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