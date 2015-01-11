Платить пенсии в России будут за счет взяточников и коррупционеров

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, позволяющий перечислять в Пенсионный фонд России средства от реализации конфискованного имущества коррупционеров, – деньги планируется направлять на выплату страховых пенсий.

Напомним, ранее с таким предложением выступил секретарь Генсовета «ЕР», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в рамках обсуждения пенсионной реформы.

Принятый в первом чтении законопроект расширяет перечень доходов, зачисляемых в бюджет Пенсионного фонда РФ. Новым источником станут средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, полученного в результате совершения преступлений коррупционной направленности и обращенного в доход РФ. Законопроект предусматривает внесение поправки в Бюджетный кодекс России.

Согласно законопроекту, денежные средства зачисляются в бюджет ПФР и направляются на выплату страховых пенсий. Объем таких денежных средств в 2019-2024 годах может составить около 1,8 млрд рублей. Предполагается, что документ вступит в силу уже 1 января 2019 года.

Напомним, в начале сентября президент РФ Владимир Путин также внес в Госдуму поправки о наказании за отказ принимать на работу людей предпенсионного возраста.

https://dostup1.ru/finance/Platit-pensii-v-Rossii-budut-za-schet-vzyatochnikov-i-korruptsionerov_109737.html