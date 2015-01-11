В эти выходные слушаем музыку, едем на зрелищные соревнования, смотрим кино, бежим кросс...да чего мы только не делаем! Выходные такие короткие! Нужно всё успеть!

Озёрск

22 сентября, регистрация с 10-30

Бильярдный клуб Баскервиль: Чемпионат города «Пирамида свободная с продолжением до 40 шаров»

Форма одежды: брюки, рубашка или футболка ПОЛО.

23 сентября, 15-00

Центральная городская библиотека: концерт «Как хочется прожить еще сто лет!», посвященный поэту, киноактеру, автору- исполнителю песен Юрию Визбору. В программе прозвучат песни, стихи и проза Юрия Иосифовича Визбора в исполнении участников клуба авторской песни «Рифей».

Кыштым

22-23 сентября

Четвёртый этап открытого Кубка Урала по эндуро «Каменный пояс-2018»: торжественное открытие мотоспринта состоится в воскресенье, 23 сентября, на автодроме в районе Голой сопки города Кыштыма в 12:00 часов, старт первого участника будет дан через 20 минут. Трасса эндуро-спринт проложена по лесным участкам дорог в районе гор Сугомак и Егоза, посёлков Кувалжиха и Канифольный.

Миасс

22-23 сентября

Глк «Солнечная долина»: квадро-фестиваль "Extreme Kvadro Fest III"! Стать свидетелем захватывающих зрелищ – гонок на квадроциклах может абсолютно каждый желающий. Всем зрителям вход на мероприятие бесплатный.

Челябинск

Все выходные:

Кинотеатр им. А.С. Пушкина: III международный фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts представляет новую конкурсную программу. Шесть фильмов отобраны оргкомитетом из более чем 3 000 заявок. Зрители увидят новинки короткометражного кино из Европы, Азии и США и проголосуют за понравившейся фильм программы на сайте фестиваля.

23 сентября, 11-00

Лесопарковая зона за легкоатлетическим комплексом имени Елены Елесиной: Челябинск отпразднует очередной Всероссийский день бега. Популярный во всей стране «Кросс нации» пройдет в столице Южного Урала в воскресенье, 23 сентября. В этом году ожидается большое количество участников - не менее семи тысяч человек.

23 сентября, 11-00

Детская библиотека №2 имени А. Б. Горской: «Библионяня!». Библионяня — общегородской проект детских библиотек Челябинска, помогающий мамам в декрете разнообразить свой скудный досуг и заодно позаниматься с детьми.

Если вы не знали, сейчас почти в каждой детской библиотеке есть специальная комната с массой классных игрушек, развивающих хороших книг, тактильных и обучающих пособий. И почти в любое рабочее время там свободно и бесплатно можно поиграть.

2 сентября, 12-00

Концертный зал им. Прокофьева: Чайковский — детям! Артисты Челябинской филармонии рады пригласить детей и родителей на концерты семейного проекта «Фантазия для художника с оркестром». Здесь музыканты поведают секреты инструментов, расскажут о разных жанрах, помогут сделать первые шаги к «серьезной» и «легкой» классической музыке, услышать и понять ее красоту. А чтобы концерты стали еще увлекательнее, мастер песочной анимации проиллюстрирует все исполняемые произведения волшебной песочной живописью.

23 сентября, 15-00

Центральный стадион: ФК «Челябинск» принимает лидера зоны Урал-Приволжье — ФК «Волга».

Екатеринбург

Все выходные:

ЦК Урал, конвент U:CON: в столице Урала Екатеринбурге заканчивается подготовка к VII большому уральскому конвенту комиксов, косплея, анимации и кино U:CON 2018 – FUTURISM. На одной площадке соберутся люди, интересующиеся гик культурой, авторы комиксов и графических романов, молодые кинематографисты, разработчики видеоигр, косплееры, а также представители других творческих направлений.

22 сентября с 12 до 18-00

Дворец молодежи: скейт-контест и стритбол «Уличная кухня».

В программе:

• Соревнования по скейтбордингу на лучшие трюки.

• Турнир по стритболу.

• Розыгрыш билетов на Beat Weekend.

• Музыка: Кистнер, Комаров, Душин, Елсаков, Петрик, Дёнис, Абсолют, Майди.

23 сентября, 13-00

ДИВС: Кубок России по волейболу. До старта основного сезона волейбольная «Уралочка» на площадке ДИВСа выступит в предварительном этапе Кубка России по волейболу, где нашим девушкам предстоят встречи с командами «Локомотив» (Калининград), «Протон» (Саратов), «Импульс» (Волгодонск), «Тюмень» и «СамРау-УГНТУ» (Уфа). На этом этапе многие команды выступят без лидеров, которые в это время продолжают подготовку к Чемпионату мира.

Александра Лебедева