НО РАО начнёт строительство в Озёрске пункта финальной изоляции радиоактивных отходов в 2020 году

Эксплуатацией объекта займется ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (НО РАО, входит в ГК «Росатом»).

Хранилище рассчитано на 225 тысяч кубометров РАО 3-4 классов опасности. При создании пункта будет учтен международный опыт. В настоящее время проект проходит государственную экологическую экспертизу.

Сейчас ФГУП обслуживает первый пункт финальной изоляции в Новоуральске, при создании которого был учтен опыт Франции. Аналогичные наработки будут использованы при возведении объекта в Озерске

Так, во Франции действует пункт финальной изоляции в городе Об. В департаменте Ла-Манш после заполнения выведен из эксплуатации и находится в режиме постоянного наблюдения объект на 527 тыс. кубометров РАО 3-4 классов опасности. Благодаря специально созданной многоуровневой системе защиты удается избежать попадания влаги в бетонное хранилище, которое занимает площадь в 12 га.

Спецконтейнеры с РАО размещены в хранилище. Чтобы избежать их сдвига, пустоты засыпаны ветонитом. Ячейки закрыты защитными слоями глин, песка, битумной пленки, сверху создан зеленый газон. С 1994 года объект после заполнения законсервирован и находится в стадии постоянного мониторинга. Регулярно берутся анализы проб воды, воздуха, почвы и растительности. Через 50-100 лет предполагается перевести его в стадию пассивного мониторинга.

За российским пунктом финальной изоляции в Новоуральске также ведется постоянное наблюдение. Оно будет установлено и в Озерске.

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