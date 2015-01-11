Свадьба байкеров переполошила пациентов больницы в Челябинской области

Пациенты городской больницы Озёрска пожаловались на свадьбу байкеров, прошедшую накануне в закрытом городе.

По словам местных жителей, с десяток автомобилей и такое же количество автомобилистов какое-то время разъезжали по кольцу возле Медгородка, чем переполошили лежащих там больных.

«Эта свадьба делала почётные круги в Медгородке на кольце, как полагается в таких случаях с бибиканьем. Свадьба это хорошо, но продумывать маршрут тоже надо. Это Медгородок! Лежат больные люди! Детская больница!» - пожаловались очевидцы события.

Свадебный кортеж попал на видеорегистратор ехавшего навстречу автомобиля. Подписчики сообщества отметили, что разочарованы зрелищем, так как ожидали увидеть жениха и невесту, сидящими на мотоцикле или какого-то более впечатляющего антуража.

По наблюдению организаторов подобного рода мероприятий, в последнее время на Южном Урале отмечена тенденция, когда молодожёны заказывают для самого торжества или предшествующей ему фотосессии какой-нибудь оригинальный фон. Например, болото, как это сделала пара из Челябинска.

Другие, напротив, не придают одежде никакого значения. Так, хитом соцсетей стало фото, на котором жених предпочёл строгому костюму майку-тельняшку и спортивные штаны, а невеста ограничилась фатой, спадающей на джинсовую куртку.

http://www.chel.aif.ru/society/svadba_baykerov_v_perepoloshila_pacientov_bolnicy_v_chelyabinskoy_oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop