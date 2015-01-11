Переполненные мусорные контейнеры зарегистрировали в 124 дворах Челябинска

На интерактивной карте свалок Челябинска зафиксировано более 100 площадок с переполненными мусорными контейнерами.

Из-за мусорного коллапса Челябинская область приближается к регионам-лидерам по количеству стихийных свалок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ. Общественники зарегистрировали более сотни стихийных свалок во дворах Челябинска. Еще более 200 сообщений о переполненных мусорных площадках активистам предстоит проверить. Общественники призывают привлечь к ответственности чиновников, которые допустили коллапс. По словам эксперта ОНФ Антона Неверова, активисты предвидели эту ситуацию два года назад и призывали устранить нарушения в территориальной схеме отходов, но их никто не услышал.

«Мы два года назад предвидели эту ситуацию, что она случится. Когда впервые было опубликовано, что разработана территориальная схема (это своего рода бизнес-план, по которому в дальнейшем будет осуществляться работа по уборке, переработке мусорных отходов), мы сразу говорили, что количество площадок маленькое, плечо перевозки очень большое. Нас тогда никто не услышал. Мы эту ситуацию предсказывали. Мы жалобу отправили в прокуратуру, чтобы привлекли наши местные власти, чиновников к ответственности за беспредел», — прокомментировал Антон Неверов.

«Центр коммунального сервиса», который с 1 января 2019 года, станет ругиональным оператором по обращению с ТБО, сообщил, что приступил к выполнению муниципального контракта. Сейчас на улицах Челябинска работает 28 машин компании. К воскресенью их количество увеличится до 35. Пока организация будет работать без установленного тарифа.

http://echochel.ru/news/2018/09/21/76258/