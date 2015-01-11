«Детская афиша» до конца сентября!

Что такое "Детская афиша"? Это возможность распланировать неделю своего ребёнка, чтобы он не только получал нужные знания, но и имел возможность в столь энергичное и насыщенное информацией время отдыхать, мог узнать что-то новое, заняться спортом, развлечься в конце концов!

Озёрск

Со среды по воскресенье с 11 до 19ч работают аттракционы в Детском парке!

Семейный центр «Точка роста» приглашает: Когда говорят о подготовленности ребенка к школе, подразумевают как психологическую готовность ребенка к началу школьной жизни, так и набор определенных умений и навыков, которые необходимы малышу, чтобы начать обучение в школе.

Наши занятия учат детей не только читать и писать, но и способствуют общему интеллектуальному развитию ребенка, формированию познавательной активности, связной речи, а также формированию социальных и коммуникативных навыков. Готовимся к школе с Точкой Роста!

С понедельника по пятницу проходят курсы в Школе скорочтения IQ007 (Карла-Маркса 32 и Герцена 9).

С 13 30 –«Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»

С 15 00 – «Ментальная арифметика. Быстрый счет в уме +,-,*,/» (для школьников)

С 15 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»

С 16 30 - Английский язык – «Учись говорить легко и свободно» (для школьников)

С 16 30 – «Ментальная арифметика. Учим таблицу умножения» (для школьников)

С 16 30 – «Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»

С 18 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»

С 18 00 – «Ментальная арифметика» (от 4 лет)

С 18 00– «Скоро в школу» (для детей от 4 - 7 лет)

С 19 00 – «Тренировка памяти, внимания и скорости чтения для забывчивых взрослых»

С 19 00 – «Ментальная арифметика. Быстрый счет в уме +,-,*,/» (для взрослых)

Пн, вт, ср, чт, пт с 17:00 до 19:00 тренировки по лёгкой атлетике на стадионе «Труд», пока тепло! Затем перемещаемся в ДЮСШ! Приглашаются девочки и мальчики 14-16 лет!

Детская секция по хоккею с шайбой, ДЮСШ, проспект Победы 15а

Бесплатные занятия для мальчиков и девочек от 4 до 7 лет! Тренировки проходят в понедельник, вторник, среду и четверг с 18 до 19ч.

«Легион мастеров» стадион "Труд": бокс и кикбоксинг

Понедельник - пятница с 16:30 с 6 до 15 лет!

25 сентября:

С 10 до 11-30 Семейный центр «Точка роста»:

Мини-сад для самых маленьких! У детей появляются первые друзья и увеличивается интерес к знаниям и обучению.

26 сентября:

с 9-30 до 12-30. Семейный центр «Точка роста»

Мини-сад для детей от 2 до 4 лет! В мини-саду есть режим, который предусматривает моменты свободной игры, физ зарядки, творчества и обучения!

Каждую среду «Легоконструирование» в семейном центре «Точка роста»! Предварительная запись!

27 сентября

С 10 до 11-30 Семейный центр «Точка роста»

Мини-сад для самых маленьких! Ребёнка не перегружают лишней информацией и помогают ответить на самые важные детские вопросы!

18-00 Семейный центр «Точка роста»

Мастер-класс по росписи пряников

Тема встречи - "Тюльпан"

28 сентября

с 9-30 до 12-30. Семейный центр «Точка роста»

Мини-сад для детей от 2 до 4 лет! Мама может посвящать 3 часа только себе, можете просто отдохнуть, заняться самообразованием, сходить в спортзал или поспать в тишине.

29 сентября

10-00. В субботу и воскресенье в лесопарковой зоне (за хоккейным кортом) состоится Открытое Первенство Озерского городского округа по городошному спорту!

В субботу встречаемся на занятиях Школе скорочтения IQ007 (Карла-Маркса 32 и Герцена 9).

С 9 00– «Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»

С 9 00 – «Ментальная арифметика. Учим таблицу умножения»

С 9 00 – «Быстрый счет в уме +,-,*,/» (от 4 лет школьников и взрослых)

С 9 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»

С 9 00 - Английский язык – «Учись говорить легко и свободно» (от 4 лет, школьников и взрослых)

С 9 00 – «Скоро в школу» (для детей от 4 - 7 лет)

С 9 00 – «Тренировка памяти, внимания и скорости чтения для забывчивых и взрослых

11-00 Театр кукол «Золотой петушок»

Премьера! «Сказка о царе Салтане» (5+)

С 14 до 16-00 Парк культуры и отдыха

Закрытие мото-сезона! Мероприятие проводит озёрский Мотоклуб "RENEGADES"!

30 сентября

11-00 Театр кукол «Золотой петушок»

Премьера! «Приключения знаменитого утёнка Тима» (5+)

13-00 Семейный центр «Точка роста»

Мастер класс по плетению АВОСЬКИ!

Ждем модниц и рукодельниц всех возрастов!

14-00 Центральная городская библиотека

Каждое воскресенье работает бесплатная школа художественной фотографии Владимира Чиркова

Вниманию детских досуговых центров, спортивных секций и творческих кружков! Хотите, чтобы информация о вас появилась в афише? Высылайте информацию на электронную почту alexandra-tut@inbox.ru!

Александра Лебедева