В тренерском штабе челябинского «Трактора» сделали перестановки после неудачной серии игр

В команду вернулся Андрей Соколов в качестве тренера защитников. В прошлом сезоне он внес серьезный вклад в «бронзу» чемпионата КХЛ, объяснили в клубе.
Кроме того, помощником главного тренера Германа Титова стал Алексей Тертышный.
— В свою очередь ассистенту главного тренера Равилю Гусманову предложили возглавить команду ВХЛ «Челмет», — сообщил генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.
Перестановки утвердят уже в ближайшее время. Ждут только нынешнего тренера «Челмета» Игоря Знарока, который сейчас работает со сборной России.
Напомним, челябинский «Трактор» отметился в выездной серии крупным поражением от финского «Йокерита» — 0:8. А потом проиграл «Спартаку» со счетом 1:6.
https://www.chel.kp.ru/online/news/3244558/
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