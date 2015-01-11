В тренерском штабе челябинского «Трактора» сделали перестановки после неудачной серии игр

В команду вернулся Андрей Соколов в качестве тренера защитников. В прошлом сезоне он внес серьезный вклад в «бронзу» чемпионата КХЛ, объяснили в клубе.

Кроме того, помощником главного тренера Германа Титова стал Алексей Тертышный.

— В свою очередь ассистенту главного тренера Равилю Гусманову предложили возглавить команду ВХЛ «Челмет», — сообщил генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.

Перестановки утвердят уже в ближайшее время. Ждут только нынешнего тренера «Челмета» Игоря Знарока, который сейчас работает со сборной России.

Напомним, челябинский «Трактор» отметился в выездной серии крупным поражением от финского «Йокерита» — 0:8. А потом проиграл «Спартаку» со счетом 1:6.

https://www.chel.kp.ru/online/news/3244558/