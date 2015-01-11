Аэрокосмические гости в Озерске

В информационном центре ФГУП «ПО «Маяк» и ДТДиМ открылась фотовыставка, рассказывающая о Международной аэрокосмической школе им. космонавта-испытателя СССР У.Н.Султанова. Школа эта уже не первый год проводится на живописной территории деревни Калиновка Давлекановского района Башкирии.

Среди преподавателей школы – Герои Советского Союза и Российской Федерации, космонавты, летчики, руководители предприятий, ученые и преподаватели вузов, военные, писатели, поэты.

А среди участников – российские и зарубежные школьники, студенты, кадеты. Причем не просто школьники, а лучшие из лучших: как правило, призеры предметных олимпиад и конкурсов. Среди них есть и юные озерчане.

Какая связь между космосом и Озерском и причем тут ФГУП «ПО «Маяк»? Об этом рассказал генеральный директор «Маяка» М.И.ПОХЛЕБАЕВ на встрече, проходившей во Дворце творчества детей и молодежи, в которой помимо озерских школьников приняли участие преподаватели Международной аэрокосмической школы:

президент Международной аэрокосмической школы им. космонавта-испытателя СССР У.Н.Султанова, депутат государственного собрания курултая республики Башкортостан Вячеслав Васильевич АБРОЩЕНКО;

заслуженный работник культуры республики Башкортостан, член Союза фотохудожников России Фаиль Курбанович АБСАТАРОВ;

доктор биологических наук, директор Уфимского института биологии РАН Василий Борисович МАРТЫНЕНКО;

директор Института физики молекул и кристаллов Уфимского федерального исследовательского центра РАН Станислав Анатольевич ПШЕНИЧНЮК;

директор института механики им. Р.Р.Мавлютова Уфимского научного центра РАН Марат Назипович ГАЛИМЗЯНОВ;

старший научный сотрудник Института физики молекул и кристаллов Уфимского федерального исследовательского центра РАН Алексей Алексеевич ЛАЧИНОВ;

ученый секретарь Института физики молекул и кристаллов Уфимского федерального исследовательского центра РАН Андрей Анатольевич БУНАКОВ;

научный сотрудник Института физики молекул и кристаллов Уфимского федерального исследовательского центра РАН Максим Вильевич ХАЗИМУЛЛИН;

главный научный сотрудник института механики им. Р.Р.Мавлютова Уфимского научного центра РАН, профессор Саид Федорович УРМАНЧЕЕВ;

старший научный сотрудник института механики им. Р.Р.Мавлютова Уфимского научного центра РАН, доцент Константин Иванович МИХАЙЛЕНКО.

Преподаватели тоже рассказали немало интересного об этой школе.

Следует отметить, что и Озерск, в свою очередь, сумел удивить ученых. Станция юных техников произвела на них неизгладимое впечатление. Гости с неподдельным восторгом рассматривали и экспонаты, и оборудование и не скрывали своих эмоций.

Подробности в видеосюжете:

Александр Волынцев