Сотрудники озерской полиции устанавливают обстоятельства ДТП с мотоциклистом

24 сентября 2018 года в 17:03 часов на ул. Октябрьская 17, мужчина 1963гр, управляя автомобилем «Вольво», при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу движущемуся по ней мотоциклу «Хонда» под управлением водителя 1985гр. В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист госпитализирован в травматологическое отделение Клинической больницы № 71.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Начальник ОГИБДД

Андрей Поцелуйко