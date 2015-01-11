Озерчане успешно участвуют в конных соревнованиях

15-16 сентября в конноспортивном клубе "Белая лошадь"(г. Екатеринбург) прошел финал региональных соревнований по конкуру, в котором приняли участие педагоги и воспитанники озерского Детского эколого-биологического центра (ДЭБЦ).

Турнир собрал порядка 70 всадников со всего Урала - воспитанников конных клубов из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, а также Пермского края.

Поборолись за трофеи и показали достойные результаты педагоги ДЭБЦ Александр Краснов и Екатерина Тахистова. Екатерина Евгеньевна подготовила к стартам свою воспитанницу Софью Смагину, которая выступила на лошади Гранд Калипсо и на маршруте № 1 «Прыгай-Беги» в зачете «Дети» заняла II место. Александр Краснов на лошади Прайват Денс в дисциплине «Конкур», в общем зачете, занял почетное II место.

Эти успехи стали хорошим дополнением к другим высоким результатам: с 17 по 20 августа в г. Екатеринбурге проводились региональные соревнования «Юбилейный кубок КСК "Белая лошадь», где наездники ДЭБЦ заняли призовые места. Александр Краснов стал победителем на маршруте №2 «На чистоту и резвость», а Соня Смагина на этом же маршруте заняла III место.

О.А. Смирнова, заместитель директора ДЭБЦ:

- Конный спорт становится любимым занятием озерских детей. Общение с животными – с этого начинают наши спортсмены. Воспитанники лаборатории коневодства не прекращают занятия на ипподроме, готовясь к соревнованиям: тот же конкур требует длительных и упорных тренировок, единения спортсмена и лошади. Лошадь - это красота и грация, это сила и стать. Грациозные плавные прыжки, выезды навсегда остаются в памяти тех, кто хоть раз увидел это великолепное зрелище. Желаем нашим конникам удачи, счастливых стартов и громких побед.

Фото ДЭБЦ.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37105/