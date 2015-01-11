На выступлении дрессировщиков Артура и Карины Багдасаровых в Магнитогорске шестилетняя тигрица забилась в конвульсиях и потеряла сознание

Приступ у тигрицы случился 23 сентября после прыжка через два горящие кольца прямо на арене магнитогорского цирка.

Зрители рассказали, что тигрицу свело судорогами, у нее начались конвульсии, а дрессировщик тыкал в животное палкой и тащил за хвост. Журналисты местного информагентства обратились в прокуратуру с просьбой дать оценку действиям дрессировщика.

Состояние тигрицы:

На следующий день Артур Багдарасов на пресс-конференции в Магнитогорске заверил, что животное пройдет полное обследование, в том числе магнитно-резонансную томографию. По предварительной версии, у нее случился мышечный спазм.

Багдасаров перед началом пресс-конференции показал журналистам всех тигров, включая тигрицу, у которой был приступ. Все хищники были в нормальном состоянии.

Дрессировщик рассказал, что после приступа животное облили водой, тигрице стало лучше. «С манежа ее никто не уволок. Я оттащил ее лишь на безопасное расстояние», — отметил Багдасаров.

«Многие в комментариях говорят, что я бил ее палкой. Это не так. (...) Только ей нажимал на расслабляющие точки, чтобы как-то ее расслабить», — сказал он.

Сейчас животное чувствует себя хорошо, рассказал изданию Daily Storm Глава Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный. Он заявил, что связывался с Багдасаровыми.

По словам Запашного, ни он сам, ни его коллеги не видели, чтобы подобное случалось с тиграми. Похожих инцидентов также не было и в зоопарках.

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