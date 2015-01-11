Обанкротившийся «Уфалейникель» готовят к распродаже заводского имущества

В Челябинской области собираются продавать по частям градообразующее предприятие.

Конкурсный управляющий «Уфалейникеля» готовит к реализации все оборудование, производственные здания, административно-бытовой комплекс и объекты инфраструктуры. Продажа имущества предприятия начнется в конце ноября, пишет URA.RU со ссылкой на администрацию Верхнего Уфалея. Сейчас на завод приезжают покупатели со всего Урала, чтобы заранее выбрать нужный лот, сообщает источник издания.

«Уфалейникель» признали банкротом в октябре 2017 года. Предприятие задолжало кредиторам более 14,5 млрд рублей. После закрытия градообразующего предприятия работу потеряли более 2 тыс. человек — почти каждый десятый житель Верхнего Уфалея.

http://echochel.ru/news/2018/09/26/76335/