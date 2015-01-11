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Университет третьего возраста вновь встретил своих «серебряных» студентов

Во Дворце культуры «Строитель» состоялась первая в этом учебном году встреча студентов Университета третьего возраста. С этим событием старшее поколение озерчан приехала поздравить первый заместитель председателя областного общественного движения «За возрождение Урала» Юлия Капкова.

По традиции для всех собравшихся в зале гостей прозвучал первый звонок, преподаватели Университета и выпускники прошлого года приветствовали новых студентов под песню из кинофильма «Большая перемена».

Следует отметить, что первый курс Университета был набран год назад 27 сентября 2017 года, а в мае 2018 года 524 студента в возрасте от 55 до 83 лет получили первые свидетельства об окончание Университета третьего возраста. В этом году студенты «серебряного» возраста вновь начнут занятия по выбранным для себя направлениям.

Со сцены ДК «Строитель» старшее поколение озерчан поздравила первый заместитель председателя областного Совета, руководитель аппарата Челябинского общественного социально-правового движения «За возрождение Урала» Юлия Капкова. Она поблагодарила организаторов Университета за работу по созданию в Озерском городском округе достойных условий для активного и здорового долголетия людей старшего поколения. Юлия Викторовна вручила руководителю Университета Наталье Меркуловой благодарственное письмо Председателя областного движения «За возрождения Урала», губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Новоиспечённых студентов поздравил Председатель Собрания депутатов округа, Андрей Кузнеченков пожелал всем успешно овладеть новыми знаниями. С приветственными словами к аудитории в этот вечер также обратились председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев и начальник управления культуры администрации Светлана Пивоварова.

Напомним, что занятия в Университете проходят на семи факультетах: «Гармония золотого возраста» (руководитель Пироженко Т.А.), «Здоровый образ жизни» (руководитель Першина Д.Н.), «Информационные технологии» (руководитель Валуева О.А.), «Декоративно-прикладное творчество» (руководитель Назарова А.Н.), «Садоводство, огородничество, дизайн садового участка» (руководитель Юминова О.В.), «Арт-студия» (руководитель Журавлева М.А.), «Познай себя сам» (руководитель Сурина И.Ю.). На первой в этом учебном году встрече руководители факультетов представили свои направления и рассказали о планах на новый учебный год.

Закончилась программа выступлением студентов факультета «Арт-студия» первого выпуска Университета третьего возраста.

Справочно:

На протяжении многих лет Культурно-досуговый центр сотрудничает с Советом ветеранов Озерского городского округа. Благодаря тесному взаимодействию в октябре 2016 года на базе ДК «Строитель» был создан Центр общественных инициатив «Созидание», который объединил общественные организации и ветеранское сообщество.

В результате появились новые творческие проекты и тематические программы, направленные на организацию досуга ветеранов и их семей. Одним их таких проектов стало создание клубного формирования –Университет третьего возраста, в котором были объединены клубы по интересам людей старшего поколения. Университет третьего возраста сегодня является одним из наиболее эффективных направлений социально-образовательной и культурно-досуговой работы с пожилыми людьми в округе. Целевая аудитория Университета третьего возраста – граждане пенсионного возраста (женщины и мужчины от 55 до 83 лет), проживающие в Озерском городском округе. Критериев отбора и ограничений (кроме возрастных) не предусмотрено. Программа реализуется посредством организации и проведения занятий на семи факультетах. Занятия в Университете проводят «серебряные» волонтеры и студенты ОТИ НИЯУ МИФИ, согласно учебным планам, адаптированным в соответствии с возрастными особенностями пожилых людей. Группа слушателей на факультете составляет 30 человек.

Программа, разработанная в Университете, помогает пожилым людям адаптироваться к жизни в современных условиях, обрести уверенность в своих силах, творчески реализоваться. Таким образом, решается актуальная социальная проблема востребованности и значимости пожилых людей. Основной целью Университета третьего возраста является создание благоприятных условий для успешной адаптации пожилых людей в современной жизни, для самообразования, самореализации и самосовершенствования. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: формирование и развитие среды общения, активизация творческого потенциала и сохранение позитивного отношения к жизни, содействие пожилым людям в овладении современными техническими средствами и информационными технологиями, организация свободного времени людей старшего поколения Озерского городского округа.

Университет третьего возраста вновь встретил своих «серебряных» студентов

Университет третьего возраста вновь встретил своих «серебряных» студентов

Университет третьего возраста вновь встретил своих «серебряных» студентов

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37144/

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