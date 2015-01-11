Ветер до 25 м/с, ливни – прогноз погоды для Южного Урала на последние выходные сентября

Синоптики рассказали, какой будет погода в последние дни сентября в Челябинской области – южноуральцев ждут заморозки, ливни и крепкий ветер.

«Ночью и утром 29-30 сентября в Челябинской области будет плюс 2-7 градуса, однако в горах и низинах ожидаются заморозки в воздухе до минус 3, на почве – до минус 5. Ночью и днем 29 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидается усиление юго-западного ветра до 20-25 м/с», – говорится в сообщении.+

Столбики термометров в дневные часы поднимутся до 12-17 со знаком «плюс», в горах будет максимум 14 тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями, в отдельных районах пройдут небольшие дожди, в горах – умеренные, местами – сильные.

Добавим, уже в понедельник, 1 октября, дожди в горах могут смениться мокрым снегом.

Рекомендации МЧС для населения при сильном ветре:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов,

- закройте окна,

- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

https://dostup1.ru/society/Veter-do-25-ms-livni--prognoz-pogody-dlya-Yuzhnogo-Urala-na-poslednie-vyhodnye-sentyabrya_109961.html