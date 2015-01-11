Южноуральцы с 1 января 2019 года смогут безнаказанно собирать валежник

Южноуральские депутаты подтвердили право жителей Челябинской области на бесплатный сбор валежника – парламентарии подготовили поправки в региональный закон «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд».

Изменения действующего законодательства необходимы для приведения областного закона в соответствие с федеральным. Согласно документу, валежник отнесен к недревесным лесным ресурсам, сбор и заготовка которых регулируются статьями 32 и 33 Лесного кодекса Российской Федерации. Напомним, в апреле 2018 года президент России Владимир Путин утвердил поправки в ФЗ в части того, что валежник можно будет собирать бесплатно. Соответствующая норма вступит в силу с 1 января 2019 года.

В Главном управлении лесами региона опасаются, что законом воспользуются бизнесмены, которые начнут использовать древесину в лесах как бесплатный товар для коммерции. «Конечно, трудно нам сказать, что федеральный закон неправильный. Он многострадальный. Главное, отделить зерна от плевел. "Зерна" – в данном контексте – это обычные люди, которым нужен валежник», – комментирует председатель комитета Александр Берестов.+

Ранее валежник был приравнен к древесным ресурсам, так что сбор поваленных деревьев и упавших веток считался хищением и мог привести человека на скамью подсудимых.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsy-s-1-yanvarya-2019-goda-smogut-beznakazanno-sobirat-valezhnik_111396.html