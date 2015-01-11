Бродский на юбилее Скрябина

В театре «Наш дом» прошел творческий вечер заслуженного артиста России Николая Павловича Скрябина.

Вечер был посвящен юбилею артиста, который отмечался в этом году.

Малый зал был переполнен и это неслучайно: Николая Павловича знают и любят зрители разных поколений. Уже 35 лет радует озерчан этот уникальный актер. Невозможно перечислить все сценические образы, которые создал он за эти годы в нашем театре (их уже более сотни!).

Впрочем, сцена – не единственное увлечение Николая Павловича. Бесконечно любит он поэзию и музыку. И эта любовь настолько велика, что, переполняя сердце, заставляет делиться с другими: так появляются многочисленные литературно-музыкальные композиции, с которыми артист выступает перед различной аудиторией.

Давно и ярко сотрудничает он с Духовно-просветительским центром «Первоцвет» храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска, где ставит такие композиции с взрослыми и детьми. И каждый раз – это событие. Каждый раз – оно надолго остается в памяти и участников и зрителей, снова и снова возвращая к поэзии, музыке и судьбам тех, о ком были эти произведения…

А в этот вечер подарком для собравшихся в театре «Наш дом» стала поэзия и проза Иосифа Бродского в исполнении Н.П.Скрябина. Снова и снова вслушиваясь в знакомые строки невольно находишь новые интонации, пропущенные через душу Актера, и уже известное невольно обретает новые смыслы.

В этот вечер звучали стихотворения не только Бродского, но и А.Кушнера, Р.Рождественского Д.Самойлова и других известных авторов.

Были в этот вечер и вопросы из зрительного зала (какой же творческий вечер без общения со зрителем?), и поздравления от собратьев по профессии и даже от однокурсников и, конечно же, от зрителей.

И всем присутствующим осталось на память в подарок то удивительно теплое ощущение, вспоминая которое, чувствуешь в душе радость и свет.

Это и есть, наверное, настоящее Искусство…

Текст Александр Волынцев. Видео Юлия Женина