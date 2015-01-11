Фото модели из Озёрска со шкурой медведя попало на выставку в Австрию

В австрийском городе Линца в рамках выставки "Женщины Европы" (галерея Hartlauer Foto Galerie) выставили снимок жительницы Озерска Екатерины Корепановой.

На фото модель укуталась в шкуру медведя и смотрит на зрителей тяжелым, тревожным взглядом. Снимок, который автор назвал "Маша и медведь", еще три года назад сделал южноуральский фотограф Сергей Москвин.

— Зимой в 2015 году кто-то из знакомых принес Сергею шкуру медведя, и он позвал меня в студию. Мы с Сергеем уже проводили фотосессии, и он меня приглашает время от времени, — рассказала Екатерина Корепанова сайту "Хорошие новости".

Екатерина не профессиональная модель, работа перед камерой для неё, скорее, хобби. Она активно занимается воздушной гимнастикой и является мамой троих детей.

Портреты Екатерины не первый раз попадают за рубеж. Снимки с её участием появлялись в галереях Германии и Испании. Это связано с тем, что фотограф Сергей Москвин регулярно отправляет свои работы на различные выставки и конкурсы.

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