Челябинская область показала рост основных экономических показателей за 9 месяцев

В Челябинской области за девять месяцев 2018 года произошел рост основных социально-экономических показателей – об этом свидетельствует исследование, проведенное экспертами РИА Рейтинг.

При анализе во внимание принимался индекс промышленного производства, динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство», динамика оборота розничной торговли, динамика реальных денежных доходов населения.

По всем показателям рост произошел в 14 регионах: Белгородской, Воронежской, Курской, Московской, Рязанской, Калининградской областях, Санкт-Петербурге, Республике Адыгея, Республике Крым, Краснодарском крае, Севастополе, Тюменской, Челябинской областях и в Республике Саха (Якутия).+

По оценке Минэкономразвития РФ, рост ВВП по итогам 9 месяцев 2018 года составил 1,6%. Положительная динамка отмечается в промышленном секторе и розничной торговле. Однако при этом произошел спад в строительной отрасли и в сельском хозяйстве.

https://dostup1.ru/economics/Chelyabinskaya-oblast-pokazala-rost-osnovnyh-ekonomicheskih-pokazateley-za-9-mesyatsev_111530.html