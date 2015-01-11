ФНС предупредила налогоплательщиков о сайтах-фальшивках

Федеральная налоговая служба выпустила предупреждение о появлении фальшивых сайтов для уплаты задолженностей по налогам, которые взимают большую комиссию за перевод средств.

В качестве примера таких ресурсов приводится портал poisknalogov.ru. После введения ИНН система переводит пользователя на страницу оплаты задолженности, размер которой не соответствует действительности, а комиссия превышает 70%.

Проверить задолженность, а также оплатить налоги можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика физического лица», доступ к которому можно получить в любой налоговой инспекции, через сайт госуслуг и онлайн-кабинеты банков-партнеров ФНС.+

В ФНС не рекомендуют налогоплательщикам вводить реквизиты своих банковских карт на сторонних ресурсах, а также переходить по ссылкам в письмах с сообщениями о налоговой задолженности, сообщает «Российская газета».

Напомним, что имущественные налоги необходимо оплатить до 3 декабря.

https://dostup1.ru/finance/FNS-predupredila-nalogoplatelschikov-o-saytah-falshivkah_111544.html