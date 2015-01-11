В Озерске директор управляющей компании заплатит штраф за нарушение лицензионных требований

Прокуратурой ЗАТО г. Озерск в ходе проверки готовности жилого фонда к отопительном сезону 2018-2019 гг. выявлено, что ООО Управляющая компания «Жилстрой» в нарушение лицензионных требований, установленных федеральным законодательством, не получило паспорт готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг.

Получение паспорта готовности к отопительному периоду в срок до 15 сентября обусловлено требованиями жилищного законодательства, данная обязанность возложена на руководство управляющей компании, с которой жильцы заключили договор управления многоквартирным домом.

Прокурором города в отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей.

http://www.chelproc.ru/news/?id=16967