В Озерске директор управляющей компании заплатит штраф за нарушение лицензионных требований

Прокуратурой ЗАТО г. Озерск в ходе проверки готовности жилого фонда к отопительном сезону 2018-2019 гг. выявлено, что ООО Управляющая компания «Жилстрой» в нарушение лицензионных требований, установленных федеральным законодательством, не получило паспорт готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг.
Получение паспорта готовности к отопительному периоду в срок до 15 сентября обусловлено требованиями жилищного законодательства, данная обязанность возложена на руководство управляющей компании, с которой жильцы заключили договор управления многоквартирным домом.
Прокурором города в отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей.
http://www.chelproc.ru/news/?id=16967
Ключевые теги: жилстрой, ЖКХ, паспорт готовности к отопительному сезону, штраф, прокуратура.
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