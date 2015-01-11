Сотрудники озерской полиции подвели итоги операции «Условник»

Операция с целью стабилизации оперативной обстановки, сокращения повторной преступности, воспитательного воздействия на лиц, состоящих на профилактических учетах, и предупреждения с их стороны правонарушений проходила с 19 по 28 ноября. Сотрудники полиции вместе с работниками уголовно-исполнительной инспекции проверили условно осуждённых и ограниченных в свободе граждан.

За неделю проверено по месту жительства 148 лиц, состоящих на учете осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, в том числе 3 несовершеннолетних и 12 граждан, состоящих под административным надзором.

Сотрудники полиции выясняли обстоятельства, касающиеся трудоустройства, обучения, проведения досуга, а также необходимой социальной либо иной помощи.