Сотрудники озерской полиции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал»

С 3 по 7 декабря на территории Озерского городского округа сотрудниками полиции проводятся профилактические мероприятие, направленное на пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств, а также с целью выявления и изъятия незаконно хранящегося у граждан оружия и боеприпасов.

Полиция напоминает о возможности добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, а также предупреждает, что за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозка или ношение незарегистрированного огнестрельного оружия предусмотрена уголовная ответственность.

Уважаемые жители Озерского городского округа просим незамедлительно сообщать обо всех известных фактах, связанных с незаконным оборотом оружия в дежурную часть Управления МВд России по ЗАТО г. Озерск по телефонам: 2-50-85 или 02 («102» – вызов с оператора мобильной связи).