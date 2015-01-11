В Озерске отметили особых общественников

5 декабря в малом зале ДК «Маяк» состоялось праздничное мероприятие «Жизнь без барьеров. Вчера. Сегодня. Завтра», посвященное Международному дню инвалидов.

По доброй традиции, во дворец культуры были приглашены люди с ограниченными возможностями здоровья - представители общественных организаций, а также те наставники и волонтеры, кто помогает инвалидам реализовать себя в общественной жизни, в творчестве и спорте.

В ходе мероприятия нескольким десяткам человек были вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма от имени главы Озерского городского округа Евгения Щербакова за активное участие в жизни Озерского городского округа и личные достижения. Награждение провели специалисты Управления культуры, Управления социальной защиты населения, Управления по физической культуре и спорту администрации округа. Членов своих художественных коллективов поощрил Культурно-досуговый центр (КДЦ), на базе которого пять лет действует Центр творчества инвалидов.

Все выступающие официальные лица нашли теплые слова поддержки каждому участнику церемонии и поздравили всех собравшихся с Международным днем инвалидов (3 декабря):

- Мы благодарим вас за ваше неравнодушие и силу духа, мы восхищаемся вашим жизнелюбием и умением преодолевать трудности, мы берем с вас пример – как нужно расставлять приоритеты. Желаем вам и дальше не опускать руки, развивать свои способности и преумножать добро в этом мире!

Региональный представитель банка «Пойдем!» вручил подарок Центру творчества инвалидов – современный музыкальный центр – для ведения успешной деятельности.

Своим хорошим настроением поделились с гостями праздника: вокальный ансамбль «Альянс», ансамбль эстрадной песни «Шоу-класс», Академический женский хор (ДК «Маяк»). После концерта для участников мероприятия было организовано чаепитие, на выставке были представлены работы инвалидов в сфере художественно-прикладного творчества.

Фото Владимира Беляева.

На фото: Татьяна Решетникова является организатором вокально-театральной студии при Озерском отделении Всероссийского общества инвалидов и признается, что не чувствует себя одинокой, потому что у нее и ее друзей есть стремление жить интересно и все условия для самореализации:

- Хочется сказать спасибо организаторам сегодняшнего мероприятия за созданный позитивный настрой и, в целом, поблагодарить администрацию округа (особенно управления соцзащиты, культуры и спорта) за то, что они не остаются безучастными к нашим проблемам и к тому, чем мы занимаемся.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37795/