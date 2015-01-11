Евгений Щербаков: «На первом месте – безопасность жителей»

В посёлке Новогорный идут работы по переводу газоснабжения многоквартирных домов с сжиженного на природный газ. С рабочей поездкой в посёлке побывал глава округа Евгений Щербаков. Он на месте оценил положение дел и встретился с жителями.

На прошлой неделе в посёлке в работу была запущена четвёртая очередь газопровода, которая позволила подвести природный газ к 22 многоквартирным домам, а также к одиннадцати коттеджам и 60 частным домам. После того, как газ был подан в центральную магистраль, начались работы по переводу газового оборудования в подъездах и квартирах для подачи природного газа.

5 декабря в посёлок выехал глава округа. В ходе рабочей поездки Евгений Щербаков посетил одну из 15 квартир в доме по ул. Октябрьской ,17, где жители уже обеспечены новым газоснабжением.

– Мы уже пользуемся новым газом и очень довольны, – рассказывает жительница дома по ул. Октябрской, 17 Любовь Владимировна Чувашова. – В нашей семье семь человек, и экономия, которую мы теперь получим по оплате за газ, это большой плюс. Кроме того, зимой случались ситуации, когда мы оставались без газа на несколько дней. В 2017 году, как раз в декабре у нас не было газа, и новый год мы встречали без газоснабжения. По деньгам мы посчитали, для нашей семьи теперь будет экономия около 6 тысяч рублей в год.

– Кубометр привозного газа стоил практически семьдесят рублей, сейчас он будет стоить менее семи рублей за кубометр, – подчеркнул глава округа Евгений Щербаков. – Хочу напомнить, что благодаря поддержке губернатора Бориса Дубровского Озерскому городскому округу были выделены средства, чтобы осуществить газификацию той части посёлка, где жители продолжали пользоваться сжиженным газом.

В первую очередь, была задача добиться экономии для людей по коммунальным платежам. Кроме того, необходимо было обеспечить безопасность газоснабжения в посёлке. Те ёмкости, в которых хранился сжиженный газ, приходили в негодность и нуждались в капитальном ремонте, на который средств в бюджете не было. Плюс использование природного газа в быту значительно комфортнее.

Также глава встретился с жителями домов, где в настоящее время идёт переподключение. В ходе разговора жители дома по ул. Октябрьской,17а обратились к Евгению Щербакову с вопросами о благоустройстве и работе подрядной организации.

– Один на один с существующими проблемами мы людей не оставим. В ходе капитального строительства и ремонта всё было разрыто, было нарушено благоустройство. После того, как грунт даст усадку, на будущий год надо инфраструктуру восстанавливать, – прокомментировал ситуацию глава округа Евгений Щербаков. – Сейчас газ подан в центральную магистраль. Проблемы с переподключением связаны с тем, что перезапустить газоснабжение можно не в одной отдельной квартире, а во всём подъезде. Для этого необходимо, чтобы жильцы всех квартир были дома. Это требования безопасности. Сегодня совместно с управляющей компанией посёлка Новогорный и представителем подрядной организации мы постарались жителям все эти моменты разъяснить. Всё, что касается газоснабжения, здесь на первом месте стоит безопасность людей. Мы подключили к этой ситуации депутата посёлка Новогорный, который будет также поддерживать с жителями оперативную связь по всем вопросам.

Депутат Собрания депутатов округа от посёлка Новогорный Сергей Орлов, который также принимал участие в разговоре с жителями, отметил:

– Главное, что в посёлке удалось построить новую очередь газопровода и обеспечить более восьмисот квартир природным газом. А проблемы с сжиженным газом возникали постоянно, особенно с наступлением морозов. Газоснабжение прекращалось на два-три дня, поскольку сжиженный газ в старых ёмкостях перемерзал. А заполнить её новым газом было нельзя, пока он не был израсходован полностью. Ежегодно жители вынуждены были пользоваться электроприборами, и в основном всё это происходило под новый год. Я надеюсь, что в этом году газ придёт к людям квартиры и все недостатки, которые случились, будут исправлены.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37798/