О переходе к цифровому телерадиовещанию

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее – УСЗН) сообщает:

Законом Челябинской области от 04 декабря 2018 г. № 834-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в cвязи с переходом к цифровому телерадиовещанию» (опубликован на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru) предусмотрены меры социальной поддержки для граждан, постоянно проживающих на территории Челябинской области, не имеющих телевизионных приемников, поддерживающих прием эфирного цифрового наземного вещания стандарта DVB-T2 цифровой компрессии MPEG 4, цифровых приставок или спутникового оборудования, относящихся к следующим категориям:

1. Семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Челябинской области, установленного в соответствии с законодательством Челябинской области (на сегодняшний день - 9592,00 рубля);

2. Одиноко проживающие граждане, размер дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Челябинской области, установленного в соответствии с законодательством Челябинской области (на сегодняшний день - 9592,00 рубля);

3. Инвалиды Великой Отечественной войны;

4. Участники Великой Отечественной войны;

5. Вдовы участников Великой Отечественной войны;

6. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

На территории Озерского городского округа единовременная выплата предоставляется гражданам, не имеющим телевизионных приемников, цифровых приставок, поддерживающих прием эфирного цифрового наземного вещания.

Возмещение расходов, связанных с приобретением цифровой приставки и приемной антенны, будет производиться в размере их фактической стоимости, но не более 1 000 рублей.

Документы, необходимые для предоставления в УСЗН:

* заявление;

* документ, удостоверяющий личность заявителя;

* документы, подтверждающие понесенные расходы: оригинал кассового чека, товарная накладная;

* документы на приобретенное пользовательское оборудование для приема цифрового телерадиовещания - цифровая приставка, приемная антенна;

* справка из Управляющей компании о регистрации заявителя и членов семьи заявителя по месту жительства (месту пребывания) на территории Челябинской области, подтверждающие их совместное проживание;

* реквизиты банка;

* СНИЛС;

* граждане, указанные в п. 1, п. 2 предоставляют сведения о доходах всех членов семьи (домохозяйства) за три месяца предшествующих месяцу обращения гражданина;

* граждане, указанные в п. 3 - п. 6 предоставляют удостоверение, подтверждающее статус гражданина, паспорт.

Граждане, которые получают услуги телерадиовещания через «УКС», «ВИДЕОКАНАЛ», «ИРТЯШ», «ИНТЕРСВЯЗЬ», будут получать услуги без изменений.

Телефоны для справок: 6-55-39, 9-19-82

Обращаться по адресу: ул. Космонавтов, 20, кабинеты 124, 128.

Приёмные дни: понедельник, четверг, с 9.00-17.00, перерыв с 13.00-14