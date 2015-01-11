Афиша развлечений этого уикенда!

В воздухе уже витает дух Нового года! Хочется веселиться и развлекаться! Где, когда? Наша еженедельная афиша выходного дня вашему вниманию!

8 декабря

11-00 ДК «Энергетик» п.Новогорный

Романсиада – 1 областной фестиваль русского романса.

11-00 Театр кукол «Золотой петушок»

«Госпожа Метелица»(5+)

11-00 кт «Октябрь»

«Мульт в кино» (0+)

12-00 кт «Октябрь»

«Эллиот» (6+)

14-00 кт «Октябрь»

«Мульт в кино» (0+)

15-00 кт «Октябрь»

«Эллиот» (6+)

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Комедия-гротеск «Господа, товарищи, сволочи и дамы...»(14+)

9 декабря

11-00 Театр кукол «Золотой петушок»

«Заяц, лиса и петух»(5+)

11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Красная шапочка»(3+)

11-00 кт «Октябрь»

«Мульт в кино» (0+)

12-00 кт «Октябрь»

«Эллиот» (6+)

14-00 кт «Октябрь»

«Мульт в кино» (0+)

15-00 кт «Октябрь»

«Эллиот» (6+)

15-00 Центральная городская библиотека

концерт «Любовь моя Россия». Участники озерского клуба авторской песни «Рифей» подготовили программу, состоящую из стихотворений и песен Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Александра Розенбаума, Олега Митяева и других знаменитых бардов.

Вход свободный.

17-00 ДК «Маяк»

Клуб «Таланты и поклонники»(6+) Программа «Услышь мелодии

души»: Олег Шаков, Светлана Лобода, Анастасия Лобода, Елена

Швейкина, Мария Вдовкина, Константин Анферов, Александр

Великанов.

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Мольериана «Полоумный Журден»(14+)

Кыштым

Все выходные: спортзал физкультурно-спортивного комплекса

Кубок Челябинской области по баскетболу среди женских команд

Челябинск

Все выходные: Музей истории Южно-Уральской железной дороги

Часы работы: с 8.00 до 19.00

Адрес: ул. Цвиллинга, 61 (в помещении библиотеки ДЦНТИ)

Вход свободный, экскурсионное обслуживание – бесплатно.

Все выходные: проспект Ленина, 69, ЮУрГГПУ (педагогический университет)

Фотовыставка в рамках проекта «Люди, события, судьбы: содружество фотожурналистов представляет». Посетители выставки увидят работы Олега Каргаполова, Антона Гайнанова, Сергея Курзанова, Андрея Дубровина, Натальи Вольвач, Людмилы Ковалёвой, Юлии Боровиковой и других мастеров.

Все выходные: «Уральская Молния»

Массовые катания на коньках, кёрлинг!

Все выходные: дс Юность

Новогодняя ярмарка Южного Урала 2018! В выставке принимают участие более 150 компаний из различных городов России: Москва, Санкт-Петербург, Иваново, Казань, Республики Башкортостан, Челябинской, Курганской и Свердловской областей. На выставке представлены продукты питания, одежда, праздничные подарки для всей семьи.

9 декабря ТК «Северо-западный»

КУБОК РОССИИ по жиму лежа. Участие примут сильнейшие спортсмены России.

Екатеринбург

Все выходные: центр фотографии «Март»

В 100 снимках дикой природы выставка представит знакомых с детства героев рассказов Редьярда Киплинга. Писатель много путешествовал и хорошо знал Индию. Придумывая персонажей и наделяя их качествами человека, он учитывал особенности поведения животных. Фотографии дополнены естественно-научным комментариями. Зрители узнают, как живут в дикой природе прототипы друзей Маугли.

Все выходные: Ельцин центр

Новогодний маркет «Расцветай»

В программе выставки:

• Волшебные мастер-классы

• Детская зона

• Показы одежды и модных аксессуаров.

• Вкусные мастер-классы «Люблю новый год».

• И многое другое!

17-00 Академия единоборств РМК

Пятый турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions. В программе турнира примут участие боксеры из России, Аргентины, Армении, Узбекистана, Камеруна, Испании и Филиппин.

17-00 Center Music Club

Научное шоу

Пять молодых ученых превратятся в рок-звезд и расскажут о своих исследованиях. Задача каждого представить свою работу так, чтобы она была понятна зрителям. Лучший слэмер будет определен измерением децибелов зрительских аплодисментов специальным прибором — шумомером.

Александра Лебедева