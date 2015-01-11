Афиша развлечений этого уикенда!

В воздухе уже витает дух Нового года! Хочется веселиться и развлекаться! Где, когда? Наша еженедельная афиша выходного дня вашему вниманию!
8 декабря
11-00 ДК «Энергетик» п.Новогорный
Романсиада – 1 областной фестиваль русского романса.
11-00 Театр кукол «Золотой петушок»
«Госпожа Метелица»(5+)
11-00 кт «Октябрь»
«Мульт в кино» (0+)
12-00 кт «Октябрь»
«Эллиот» (6+)
14-00 кт «Октябрь»
«Мульт в кино» (0+)
15-00 кт «Октябрь»
«Эллиот» (6+)
18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»
Комедия-гротеск «Господа, товарищи, сволочи и дамы...»(14+)
9 декабря
11-00 Театр кукол «Золотой петушок»
«Заяц, лиса и петух»(5+)
11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»
«Красная шапочка»(3+)
11-00 кт «Октябрь»
«Мульт в кино» (0+)
12-00 кт «Октябрь»
«Эллиот» (6+)
14-00 кт «Октябрь»
«Мульт в кино» (0+)
15-00 кт «Октябрь»
«Эллиот» (6+)
15-00 Центральная городская библиотека
концерт «Любовь моя Россия». Участники озерского клуба авторской песни «Рифей» подготовили программу, состоящую из стихотворений и песен Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Александра Розенбаума, Олега Митяева и других знаменитых бардов.
Вход свободный.
17-00 ДК «Маяк»
Клуб «Таланты и поклонники»(6+) Программа «Услышь мелодии
души»: Олег Шаков, Светлана Лобода, Анастасия Лобода, Елена
Швейкина, Мария Вдовкина, Константин Анферов, Александр
Великанов.
18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»
Мольериана «Полоумный Журден»(14+)
Кыштым
Все выходные: спортзал физкультурно-спортивного комплекса
Кубок Челябинской области по баскетболу среди женских команд
Челябинск
Все выходные: Музей истории Южно-Уральской железной дороги
Часы работы: с 8.00 до 19.00
Адрес: ул. Цвиллинга, 61 (в помещении библиотеки ДЦНТИ)
Вход свободный, экскурсионное обслуживание – бесплатно.
Все выходные: проспект Ленина, 69, ЮУрГГПУ (педагогический университет)
Фотовыставка в рамках проекта «Люди, события, судьбы: содружество фотожурналистов представляет». Посетители выставки увидят работы Олега Каргаполова, Антона Гайнанова, Сергея Курзанова, Андрея Дубровина, Натальи Вольвач, Людмилы Ковалёвой, Юлии Боровиковой и других мастеров.
Все выходные: «Уральская Молния»
Массовые катания на коньках, кёрлинг!
Все выходные: дс Юность
Новогодняя ярмарка Южного Урала 2018! В выставке принимают участие более 150 компаний из различных городов России: Москва, Санкт-Петербург, Иваново, Казань, Республики Башкортостан, Челябинской, Курганской и Свердловской областей. На выставке представлены продукты питания, одежда, праздничные подарки для всей семьи.
9 декабря ТК «Северо-западный»
КУБОК РОССИИ по жиму лежа. Участие примут сильнейшие спортсмены России.
Екатеринбург
Все выходные: центр фотографии «Март»
В 100 снимках дикой природы выставка представит знакомых с детства героев рассказов Редьярда Киплинга. Писатель много путешествовал и хорошо знал Индию. Придумывая персонажей и наделяя их качествами человека, он учитывал особенности поведения животных. Фотографии дополнены естественно-научным комментариями. Зрители узнают, как живут в дикой природе прототипы друзей Маугли.
Все выходные: Ельцин центр
Новогодний маркет «Расцветай»
В программе выставки:
• Волшебные мастер-классы
• Детская зона
• Показы одежды и модных аксессуаров.
• Вкусные мастер-классы «Люблю новый год».
• И многое другое!
17-00 Академия единоборств РМК
Пятый турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions. В программе турнира примут участие боксеры из России, Аргентины, Армении, Узбекистана, Камеруна, Испании и Филиппин.
17-00 Center Music Club
Научное шоу
Пять молодых ученых превратятся в рок-звезд и расскажут о своих исследованиях. Задача каждого представить свою работу так, чтобы она была понятна зрителям. Лучший слэмер будет определен измерением децибелов зрительских аплодисментов специальным прибором — шумомером.
Александра Лебедева