В Озерске автоледи сбила 82-летнюю пенсионерку

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего 6 декабря в Озерске, – в дорожной аварии пострадала 82-летняя пенсионерка.

Авария произошла в 15.35 на улице Семенова. Девушка, управляя автомобилем ВАЗ-21124, совершила наезд на пожилую женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.

https://dostup1.ru/accident/V-Ozerske-avtoledi-sbila-82-letnyuyu-pensionerku_111810.html