М.И. Похлебаев об итогах 2018 года для Озёрска и «Маяка»

2018 год подходит к концу...

Настало время подводить итоги и делать выводы. А также строить планы на новый, 2019 год.

Наша редакция планирует обсудить каким этот год был для Озёрска и его градообразующего предприятия с Михаилом Ивановичем Похлебаевым, депутатом Законодательного Собрания Челябинской области и генеральным директором ФГУП ПО "Маяк".

По традиции основу нашей встречи составят вопросы, присланные Вами, наши читатели и зрители. Их можно оставить в комментариях, прислать на webmaster@ozersk.ru или продиктовать по телефону +7 (351) 307-06-72.