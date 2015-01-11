Из-за ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» могут построить новый город

Темой обсуждения стала одна из главных побед главы региона – проект высокоскоростной магистрали «Челябинск-Екатеринбург». Работа под продвижению и осуждению этого проекта кропотливо велась несколько лет, зато теперь Уральская ВСМ вошла в Схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта и Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года.

Ранее эксперты Центра экономики инфраструктуры, что занимается методическим обеспечением крупных инфраструктурных проектов, оценил агломерационный эффект от появления ВСМ между Челябинском и Екатеринбургом. Результаты исследования показали, что общий эффект будет на уровне 2,2 триллионов рублей. При этом, положительное влияние на экономику обоих регионов будет заметно уже тогда, когда начнется строительство объекта, хотя бы потому, что до 80% материалов обеспечат местные производители, а прирост ВВП продолжит обеспечиваться все время, пока ВСМ будет эксплуатироваться по концессии.

Губернатор Борис Дубровский напомнил, в схеме движения Уральской ВСМ запланировано несколько остановок, а не только Челябинск, Екатеринбург и воздушные ворота обоих регионов.

«Новый импульс жизни будет дан прилегающим к ВСМ территориям. Допустим, пространство между будущей станцией Снежинск-УВСМ и ЗАТО Снежинск может быть застроено коммерческой и жилой недвижимостью, созданы рекреационные зоны. Фактически может быть создан новый город, который благодаря удачному расположению на середине пути между Челябинском и Екатеринбургом может стать точкой роста и центром притяжения жителей городов Снежинска, Касли и Озерска», – сообщил Борис Дубровский.

Напомним, что в пул тех, кто будет участвовать в реализации проекта, вошли многие крупные компании. Сотрудничать в проекте также согласился Евразийский банк развития (ЕАБР).

https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/iz-za-vsm-chelyabinsk-ekaterinburg-mogut-postroit-novyy-gorod-205564/