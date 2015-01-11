Роспотребнадзор рассказал, из чего состоял смог в Челябинске в дни с НМУ

Над Челябинском уже вторую неделю висит смог, вызванный почти полным безветрием и ночной инверсией, которые препятствуют рассеиванию в атмосфере вредных веществ от автомобильных выхлопов и промышленных выбросов, – при этом пятый день подряд, с 7 декабря, в городе действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В связи с особым экологическим режимом Роспотребнадзор ведет постоянный мониторинг за загрязнением приземного слоя атмосферы. Так, 7 декабря выполнены лабораторные исследования воздуха на стационарном посту по Елькина, 73. Традиционно пробы исследуют на концентрацию диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, формальдегида и бенз(а)пирена.

«По результатам лабораторных испытаний атмосферного воздуха 7 декабря превышение гигиенических нормативов наблюдалось по содержанию взвешенных веществ на уровне 1,1 ПДК», – говорится в сообщении ведомства.

В выходные, 8 и 9 декабря, исследованы пробы воздуха, взятые в Тракторозаводском и Ленинском районах. «В субботу, 8 декабря, в зоне влияния выбросов ЧТЭЦ-2 в Тракторозаводском районе превышение регистрировалось по содержанию азота диоксида на уровне 2,4 ПДК, 9-го – по улице Трубников, 18 превышение регистрировалось по содержанию диоксида азота на уровне 1,5 ПДК и по содержанию оксида азота на уровне 1,6 ПДК», – рассказали в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось о превышении содержания бенз(а)пирена в Центральном и Курчатовском районах областного центра.

Напомним, режим «черного» неба в Челябинске – НМУ 2 степени опасности – сохранится как минимум до вечера вторника, 11 декабря. Еще в четырех городах региона – Магнитогорске, Коркино, Карабаше и Сатке – НМУ 1 степени опасности объявлены до вечера среды, 12-го.

Управление Росприроднадзора по Челябинской области совместно с природоохранной прокуратурой проверяет, как предприятия города соблюдают требования по сокращению выбросов в период НМУ. После проверок приостановлено действие разрешений на выбросы АО «ЧЗМК», ОАО «Челябвтормет». Ранее были приостановлены разрешения на выбросы ЗАО «Завод Минплита» и ООО «Завод Техно».

https://dostup1.ru/society/Rospotrebnadzor-rasskazal-iz-chego-sostoyal-smog-v-Chelyabinske-v-dni-s-NMU_111903.html