Землетрясение, мусорный кризис, «Цвет настроения синий»: «Яндекс» назвал самые популярные запросы южноуральцев в 2018 году

Аналитики «Яндекса» рассказали, какие события и песни больше всего интересовали жителей Челябинской области в 2018 году.
Чаще всего южноуральцы интересовались отменой занятий в школах из-за холодов. Также в тройку популярных запросов попали землетрясение на Урале и карантин из-за гриппа и ОРВИ. Восьмое место в рейтинге занял мусорный кризис в Челябинске, девятое — концерт группы «Ленинград». Замыкает десятку самых популярных запросов митинг против повышения пенсионного возраста.
В список людей, информацию о которых чаще всего искали южноуральцы, вошли боец Хабиб Нурмагомедов, футболисты Артем Дзюба и Игорь Акинфеев. Самой популярной песней у жителей региона в 2018 году стала композиция Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий».
http://echochel.ru/news/2018/12/10/77620/
Ключевые теги: интернет, популярные запросы, южноуральцы.
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