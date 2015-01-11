Фото-репортаж с «Фабрики Oz»!

Детский мюзик-холл "Премьера" представляет: сказочный концерт "Фабрика Oz"! Фото-репортаж от Дениса Васильева! Альбом с фотографиями по ссылке:https://vk.com/photo19592590_456245287

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!

- 0 +