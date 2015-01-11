В челябинском аэропорту расширят зону Duty Free

В правительстве утвердили перечень аэропортов, где разместят магазин беспошлинной торговли в зонах прилета.

В августе с предложением выступил минфин. Проект утвердили постановлением правительства от 12 декабря. Изначальный перечень объектов расширили — в окончательном варианте магазины Duty Free разрешили открыть в 75 аэропортах, 38 морских пунктах пропуска и трех речных вокзалах. В списке значится и челябинский аэропорт Баландино.

Согласно постановлению, беспошлинную торговлю разрешат для прибывающих на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Сейчас магазины Duty free в указанных в перечне пунктах пропуска размещаются только в зонах вылета.

http://echochel.ru/news/2018/12/14/77701/