Холода возвращаются на Южный Урал

Настоящие зимние морозы нагрянут в Челябинскую область на этой неделе. Постепенно температура будет опускаться во всех районах.
Как сообщают все погодные ресурсы, начиная с понедельника, температура в области будет опускаться. Дневная не перешагнет отметку в -18 градусов, а вот ночью в отдельных районах ожидаются 30-градусные морозы. Самые низкие температуры ожидаются к выходным 22 и 23 декабря.
Впрочем, осадков в течение рабочей недели не ожидается, а в субботу и воскресенье может пойти небольшой кратковременный снег.
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/holoda-k-vyhodnym-222312/
Ключевые теги: Челябинская область, похолодание, морозы.
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