Холода возвращаются на Южный Урал

Настоящие зимние морозы нагрянут в Челябинскую область на этой неделе. Постепенно температура будет опускаться во всех районах.

Как сообщают все погодные ресурсы, начиная с понедельника, температура в области будет опускаться. Дневная не перешагнет отметку в -18 градусов, а вот ночью в отдельных районах ожидаются 30-градусные морозы. Самые низкие температуры ожидаются к выходным 22 и 23 декабря.

Впрочем, осадков в течение рабочей недели не ожидается, а в субботу и воскресенье может пойти небольшой кратковременный снег.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/holoda-k-vyhodnym-222312/