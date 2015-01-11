Кавер-программа из песен Владимира Семёновича Высоцкого в ДК «Маяк». Видео — репортаж

Качественный инструментал, проникновенный вокал, мощный энергетический посыл… В субботу во Дворце культуры «Маяк» выступила рок-группа из Трёхгорного «Адреналин Band». Музыканты привезли кавер-программу, составленную из песен Владимира Семёновича Высоцкого. Огромное разнообразие репертуара Высоцкого - и смысловое, и тематическое, и музыкальное сподвигло «Адреналин Band» подготовить программу «Скажи спасибо, что живой!» и привезти её в Озёрск.

В малом зале Дворца звучали бодрая «Утренняя гимнастика», лирическая «Здесь лапы у елей дрожат на весу», пронзительная «Кони привередливые», мудрая «Песня о друге» и многие другие песни великого поэта, автора-исполнителя и актера. Небанальные аранжировки, мастерство соло-гитариста Валерия Тимерханова, бас-гитариста Владимира Чалова, отлично владеющий игрой на барабанах Владимир Кокин, берущий за душу вокал фронтмена Валентина Шамакова никого из зрителей не оставили равнодушными.

Ведущий вечера Владимир Зырянов в паузах рассказывал историю создания песен, а зрители поддерживали музыкантов громкими аплодисментами. Все, кто побывал на концерте, согласились с мыслью: произведения Владимира Высоцкого невозможно забыть даже через многие десятилетия, и в этот вечер они прозвучали по-новому.

Фото и текст: Наталья Колянова

Видео: Юлия Женина

Спасибо всем, кто их пригласил и доставил в Озёрск, а группе – просто огромное спасибище за отличный вечер!