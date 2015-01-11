Вынесен приговор жителю Озерска за убийство женщины в лифте

Челябинский областной суд огласил приговор Артему Маркелову, который зарезал женщину в лифте ради 17 тысяч рублей. Ближайшие 16 лет он проведет в колонии строгого режима.

Преступление было свершено пятого сентября 2017 года. Обвиняемый Артем Маркелов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел, что местная жительница сняла в банкомате деньги и поэтому пошел за ней до ее дома. Он вместе с ней вошел в подъезд, а затем в лифт. В кабине лифта он напал на женщину и нанес ей порядка 10 ударов ножом в грудь, один из которых задел сердце потерпевшей и стал смертельным.

«После чего осужденный завладел женской сумкой с денежными средствами в сумме 17200 и другим имуществом. В результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в медицинском учреждении 12 октября 2017 года, не приходя в сознание. Похищенные денежные средства потратил на алкоголь и наркотические средства, а другое похищенное имущество выкинул», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В судебном заседании Маркелов вину признал в полном объеме, указал, что удары наносил для того, чтобы отобрать сумку, а также пояснил, что не стал бы применять нож, если бы потерпевшая не сопротивлялась. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в колонии строгого режима.

http://uralpress.ru/news/proisshestviya/vynesen-prigovor-zhitelyu-ozerska-za-ubiystvo-zhenshchiny-v-lifte