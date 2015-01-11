Ледовый городок в Челябинске. Ещё не готов, но уже впечатляет

В Челябинске на площади Революции вторую неделю идёт строительство ледового городка. На сей раз он будет посвящён Году театра, который объявлен Президентом России Владимиром Путиным в 2019 году. Подрядчика, который занимается возведением городка, выбирала мэрия Челябинска. Наименьшую цену — 6 миллионов 821 тысячу — предложила компания «Уральский лёд» из Екатеринбурга.

Даже во время подготовки масштаб и красота городка впечатляет. Он огорожен, посторонним вход на территорию воспрещён, но суровый бригадир резчиков льда сделал для озерчан исключение и разрешил проникнуть в царство льда.

Гости городка будут проходить к главной ёлке через входные группы в виде колонн со скульптурой наверху, по бокам - маски драмы и комедии. Резные бабочки вызывают ассоциации с «Вальсом цветов» П. Чайковского. Рядом с искусственной 20-метровой ёлкой расположены фигуры Деда Мороза и Снегурочки, дальше - скульптуры персонажей итальянской комедии дель-арте, Гамлета, героев сказок и древнегреческого театра, всего 29 фигур. Невероятно изысканные канделябры изо льда будут волшебно смотреться ночью, подсвеченные иллюминацией. Но в лучах восходящего солнца они тоже восхищают.

Как рассказал бригадир ледовых зодчих, на скульптуры затрачено более 1100 кубических метров льда, который вырезали из Шершнёвского каменного карьера.

Рядом с городком будут расположены аттракционы, по всей территории торговые точки с горячим чаем и фаст-фудом. Горок строят две: большая - более 70 метров длиной, вторая - для маленьких посетителей.

Открытие городка планируется на 24 января, а радовать гостей он будет до конца февраля.

Текст и фото: Наталья Колянова