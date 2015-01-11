Детская афиша!

Озёрск будто притаился в предверии новогодних праздников...Тем не менее, мы нашли для вас наиболее интересные и увлекательные мероприятия в сфере детского и юношеского досуга!

20 декабря

16-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Совместный проект Театра и арт-школы Светланы Худяковой "Станция 74" - театральная студия!

Объявляется дополнительный набор от 7 лет!

Запись по телефонам: 89227311065 и 89823149767

21 декабря

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Персидская сирень» (12+). Казалось бы, XXI век: Wi-Fi, iPhone, Android. Мы всегда на связи, но тема человеческого одиночества актуальна сегодня, как никогда... Легкий аромат забытых духов «Персидская сирень» проникает сквозь годы и невзгоды, дарит любовь и хорошее настроение.

22 декабря

В субботу встречаемся на занятиях Школе скорочтения IQ007 (Магазин "Наш мир", 2 этаж и Герцена 9).

С 9 00– «Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»

С 9 00 – «Ментальная арифметика. Учим таблицу умножения»

С 9 00 – «Быстрый счет в уме +,-,*,/» (от 4 лет школьников и взрослых)

С 9 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»

С 9 00 - Английский язык – «Учись говорить легко и свободно» (от 4 лет, школьников и взрослых)

С 9 00 – «Скоро в школу» (для детей от 4 - 7 лет)

С 9 00 – «Тренировка памяти, внимания и скорости чтения для забывчивых и взрослых

11-00 Театр кукол «Золотой петушок»

Премьера "Серебряное копытце"(5+)

17-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Творческий вечер Алексея Гуськова (10+). Встреча с Народным артистом России.

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Предложение» (14+). Помещик Иван Васильевич Ломов приходит делать предложение дочке своего соседа Степана Степановича Чубукова. И хотя финал этой умопомрачительной и поучительной истории ожидается счастливым, но каждую секунду сценического времени мы будем опасаться того, что жених и невеста вот-вот поубивают друг друга в своих комически-непримиримых спорах.

23 декабря

11-00 Театр кукол «Золотой петушок»

Премьера «Серебряное копытце"(5+)

11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Премьера! «Золушка» (5+). В канун чудесного праздника Нового года Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» приготовил зрителям подарок! На сцене театра состоится премьера спектакля «Золушка» по пьесе драматурга Евгения Шварца.

Это волшебная сказка, которая заставляет верить в чудо и учит, что добро всегда побеждает зло.

Вниманию детских досуговых центров, спортивных секций и творческих кружков! Хотите, чтобы информация о вас появилась в афише? Высылайте информацию на электронную почту alexandra-tut@inbox.ru!

Александра Лебедева