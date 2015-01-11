«Булыжники с крыши падали на головы”. Жители Озерска жалуются на некачественный капремонт

В многоквартирном доме в Озерске протекает крыша и канализация.

С такими проблемами жильцам пришлось столкнуться после капитального ремонта.

Как рассказали корреспонденту сайта cheltv.ru жители одного из домов на улице Менделеева, работы были выполнены некачественно и не в срок.

“Капитальный ремонт канализационных труб обещали сделать в марте. В итоге работы начались только в августе. При этом мы жаловались на засоры, и в некоторых квартирах ремонта не дождались – их в срочном порядке пришлось устранять управляющей компании. В итоге трубы поменяли, но они были настолько старыми, что начали протекать”, – негодует местная жительница Любовь.

Но протекающая канализация – не единственная претензия жильцов трехэтажного дома.

“В 2016 году нам поменяли кровлю. В итоге следующей весной вскрылись нарушения – нам булыжники с крыши на головы валились, пришлось огораживать территорию возле дома. Это исправили, но этой осенью крыша стала протекать. А скоро заканчивается ее гарантийный срок. Боимся, что ремонтировать придется за свой счет”, – рассказывают соседи.

Недовольство – массовое, проблемы, связанные с некачественным ремонтом, так или иначе, затронули всех жильцов дома. Они готовят коллективную жалобу, в том числе в надзорные органы. В пресс-службе регионального оператора капремонтов ситуацию обещали официально прокомментировать позже. Мы следим за развитием событий.

https://www.cheltv.ru/bulyzhniki-s-kryshi-padali-na-golovy-zhiteli-ozerska-zhaluyutsya-na-nekachestvennyj-kapremont/