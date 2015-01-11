Беспроцентная скидка. Как это бывает…

Предновогоднее время – время скидок и аттракционов невиданной щедрости.

В эту круговерть вовлечены все – и продавцы, и покупатели, и рекламные службы, и (простите за выражение) мерчендайзеры.

Понятно, что в суете можно легко ошибиться, и вообще, кто не ошибается, тот не пьет шампанское.

Просто иногда случаются накладки и происходят опечатки, мимо которых не может пройти жаждущее юмора око. Вот и на этот раз оно зацепилось за желтый («скидочный», значит) ценник, предлагающий фантастическую скидку. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем, сто раз прочитать.

Александр Волынцев