Информация для родителей школьников

Уважаемые родители!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

В связи с низкими температурами воздуха в единую дежурно - диспетчерскую службу Озерского городского округа» поступает большое количество звонков с вопросом об отмене занятий в учреждениях образования из-за морозов.

Решение об отмене занятий принимает начальник Управления образования администрации Озерского городского округа.

В случае отмены занятий работники ЕДДС информируют об этом население по проводному радио в 6.30, 6.55, 7.30, 7.55.

Во избежание пропуска информации о ЧС, важных звонков об угрозе жизни и здоровью граждан, убедительная просьба - адресовать вопросы об отмене занятий учащихся непосредственно в образовательные учреждения (дежурному на вахте).

Кроме того, информация об отмене занятий будет оперативно размещена на сайтах Администрации Озерского округа - http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/ и Управления образования – www.gorono-ozersk.ru.

Информация согласована с заместителем главы Озерского городского округа Ланге О.В.