Клопы, клещи и жуки-короеды. Кого еще россияне могут принести домой вместе с елками?

Пилильщики и паутинные клещи – самые простые насекомые, которых можно пустить в квартиру на хвойных деревьях. Эти вредители опасны для самих деревьев, для человека – безобидны.

Однако в импортных елочках попадаются порой экзотические варианты. Тля или клопы, способны нанести ущерб комнатным растениям и натуральной мебели. Присутствие некоторых видов насекомых, особенно в больших количествах, может вызвать у человека аллергию.

Специалисты успокаивают, клещи, переносящие энцефалит и другие опасные заболевания, вряд ли проберутся в квартиры россиян. Членистоногие почти никогда не забираются на высокие деревья. Другие неприятные насекомые хоть и могут оказаться между хвоинками ели, сосны или пихты, но скорее всего, не проснутся даже при комнатной температуре – у них зимняя спячка.

И все же специалисты советуют: если вдруг в вашем новогоднем дереве обнаружились тля или жучки, елку придется сжечь. Выброшенные на помойку зараженные деревья рискуют стать в дальнейшем причиной распространения заразы.

Покупать елки советуют у официальных продавцов, которые могут показать сертификаты соответствия. Такие деревья в обязательном порядке проходят обработку от вредителей.

https://www.cheltv.ru/klopy-kleshhi-i-zhuki-koroedy-kogo-eshhe-rossiyane-mogut-prinesti-domoj-vmeste-s-elkami/