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| Новости » Культура

Алексей Гуськов: «Радость моей профессии – когда предлагают необычное.

Известный актёр театра и кино, продюсер, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства, Народный артист РФ Алексей Гуськов провёл весь день минувшей субботы в Озёрске. Он приехал в наш город в рамках программы «Территория культуры Росатома», у него состоялось несколько встреч с озерчанами. Основная цель визита в города ЗАТО – пообщаться с жителями и представить полнометражную кинокартину «Вечная жизнь Александра Христофорова», где он выступил как продюсер и исполнитель главной роли.

Алексей Гуськов: «Радость моей профессии – когда предлагают необычное.

В полдень в кинотеатре «Октябрь» прошла встреча Алексея Гуськова с представителями средств массовой информации округа, актерами театров, студентами ОГКИ. Актёр делился профессиональным опытом, отвечал на вопросы. Обаятельный, харизматичный, Алексей Геннадьевич моментально завладел вниманием аудитории.

Выдержки из более чем часового разговора в кинотеатре.

- До того, как я стал актером, учился в техническом вузе – в «Бауманке», на кафедре машиностроения. Когда приехал в Трёхгорный, привели меня в музей, ласково обнял я изделие 1975 года - бомбочку. Уверил экскурсоводов, что смогу с закрытыми глазами собрать и разобрать ее. Четыре года было отдано технической профессии…

Алексей Гуськов: «Радость моей профессии – когда предлагают необычное.

- Великий актёр Олег Ефремов говорил: «Представь, что твой герой сидит в зале, ты к нему обращаешься». А мы правильно ставим вопросы, чтобы вызвать эмоции и побудить к размышлению. Актёр пропускает через себя жизнь. Это одна из тех профессий, где человек несет особую ответственность – врачи, педагоги, люди искусства.

- Музыка – величайшее и совершенное из всего, что придумало человечество. Если бы я начал жизнь сначала, занимался бы музыкой. Мне довелось сыграть дирижёра симфонического оркестра во французском фильме «Концерт». Это из серии тех ролей, когда понимаешь, зачем ты играешь этого человека. Мне в фильме надо было дирижировать в оркестре, играли Первый концерт для скрипки с оркестром Чайковского. Дирижёр – это баланс звука, проводник между солистами и оркестром. Адский труд. Когда снимали сцену концерта, на меня смотрели 55 пар глаз музыкантов, они мне очень помогли…

Алексей Гуськов: «Радость моей профессии – когда предлагают необычное.

- Свою роль надо ждать. Не отчаиваться, заняться профессией интенсивнее, осознавать, что профессия будет кормить тебя, твою семью. Это труд. Я с уважением отношусь к любому таланту. Для меня разницы между токарем высочайшего разряда и Народным артистом нет. Они равные люди.

- Жизнь интересная и вариабельная, она тебе что-то всегда предлагает. Я очень много езжу по стране, встречаюсь с необычными людьми. Мне Наталья, которая меня встречала (Н. С. Гаева, главный специалист Управления культуры – прим. авт.), рассказывала о человеке, жителе вашего города, он находит стоянки первых людей. Здесь, оказывается, были разные поселения, человек этим занимается, и бесконечно тем самым интересен… Он увлечён, он проживает свою жизнь!

Алексей Гуськов: «Радость моей профессии – когда предлагают необычное.

Алексей Гуськов: «Радость моей профессии – когда предлагают необычное.

Алексей Гуськов: «Радость моей профессии – когда предлагают необычное.

- Я пришел к очень гармоничному существованию, служу в театре имени Вахтангова. Работаю с Геннадием Хазановым в постановке Римаса Туминаса «Фальшивая нота». Работать с ним невероятно захватывающе. Он настоящий мастер, он может «держать» стадионы, владеет словом. В январе приезжаем с гастролями в Екатеринбург.

- Достоевский говорил: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и если будешь разгадывать ее всю жизнь, то не говори, что потерял время». Я занимаюсь этим всю жизнь…

Алексей Гуськов: «Радость моей профессии – когда предлагают необычное.

Алексей Гуськов: «Радость моей профессии – когда предлагают необычное.

Вечером Алексей Гуськов провел творческий вечер в большом зале театра «Наш дом». Он предстал перед озерчанами как серьезный многогранный художник, способный воплотить яркие характеры, глубокие образы. Началась встреча с чтения отрывков из «Евгения Онегина», артист потрясающе читал строки из произведения, обращал внимание на литературные и исторические детали романа в стихах. Поделился планами приехать в Озерск со спектаклем «Евгений Онегин».

С озёрским зрителем актер говорил о работе в театре, о фильмах, о любимых ролях, о сериале «Граница. Таёжный роман», так полюбившемся российскому телезрителю, об амплуа, «приклеенному» к актеру после определенной сыгранной роли. Рассказывал о новом фильме «Личная жизнь Александра Христофорова». Настоящим открытием для публики стало повествование о съёмках итальянского фильма «Святой и Человек» о Папе Римском Иоанне Павле II. Гуськова выбрали среди нескольких претендентов на главную роль, он со смехом сообщил зрителям, что сначала повёл себя, как российский актер, когда его пригласили сниматься у Спилберга: «Нет, не могу, у меня ёлки!» Претендентом на роль Папы был голливудский актер Джон Войт, отец Анджелины Джоли, но всё-таки выбор пал на Гуськова.

Алексей Геннадьевич, перед тем, как ехать в Рим, испытывал душевные терзания и неуверенность: сыграть человека, влияющего на сознание как минимум двух миллиардов людей – огромная ответственность…

Алексей Гуськов: «Радость моей профессии – когда предлагают необычное.

Алексей Гуськов: «Радость моей профессии – когда предлагают необычное.

В формате репортажа передать весь огромный поток интереснейшей информации, прозвучавшей из уст актёра, рассказать о гранях его творчества, о высочайшем уровне образованности, сильнейшем обаянии Алексея Гуськова не представляется возможным. Отметим лишь, что фильмы с его участием стоит посмотреть. Например: «Классик» (1998), «Концерт» (2009) и «Вечная жизнь Александра Христофорова» (2018). Новая кинокартина будет демонстрироваться в кинотеатре «Октябрь» в дни зимних каникул - с 1 по 10 января. А ещё очень захотелось после встречи открыть «Евгения Онегина». Только не в Сети, а взять именно томик Пушкина и вновь перечитать бессмертные строки… Спасибо Алексею Гуськову за это!

Наталья Колянова

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