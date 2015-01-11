Диетолог рассказал, как не располнеть после новогоднего застолья

Роскачество дало россиянам рекомендации по питанию в новогодние праздники – важно соблюдать умеренность и не увлекаться алкоголем.

Диетологи советуют не готовить еду на несколько дней. Заменить или уменьшить майонез в салатах и других блюдах. В качестве альтернативы можно использовать нежирную сметану, йогурт, лимонный сок.

«Чтобы немного снизить содержание крахмала в овощах, предварительно вымочите в воде картофель, свеклу и морковь. Кстати, об овощах. Поставьте на стол тарелку со свежими овощами. Не забывайте про воду на столе. 31 декабря не пропускайте обед и ужин. Благодаря этому вы сядете за новогодний стол без чувства голода, поэтому будете более осознанно выбирать еду, а значит, вероятность переедания резко снизится», – рассказала сотрудникам Роскачества кандидат медицинских наук, врач-диетолог Марина Копытько.

Можно плотно поужинать в 8 часов, а к 12-ти накрыть десертный стол с напитками. В первый день нового года постарайтесь позавтракать до 11 утра, это тоже поможет «включить» метаболизм и быстрее освободить кишечник. Наполняйте свою тарелку небольшими кусочками. Избежать чувства тяжести в желудке поможет простое правило: выбирайте блюда из одной категории.+

Не увлекайтесь алкоголем, лучше чередовать бокал вина с двумя бокалами воды. Спланируйте зимние каникулы так, чтобы как можно больше времени проводить на свежем воздухе.

https://dostup1.ru/society/Dietolog-rasskazal-kak-ne-raspolnet-posle-novogodnego-zastolya_112233.html